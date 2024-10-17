A estação Valenton está saindo do chão!

Após a elevação dos muros de contenção, as equipes prosseguiram com o preenchimento de retapa. Ele protege as paredes da umidade e da água graças a um dispositivo de drenagem.

A parte visível do muro de contenção, que ficará voltada para a bacia ornamental, é tratada com concreto estampado. O concreto forjado por queda consiste em aplicar uma espécie de estêncil gigante em um suporte que ainda está fresco (céu tradicional de concreto).

Essa técnica possibilita valorizar o ambiente paisagístico do resort.

Ao contrário do concreto estampado, que pode ser usado para criar efeitos de relevo tridimensionais, o concreto estampado pode ser usado para desenhar padrões bidimensionais. Essa técnica de aplicação oferece qualidades significativas de robustez e durabilidade. Um verniz de acabamento será aplicado ao concreto estampado para impermeabilizá-lo, fixar as cores e facilitar sua manutenção.

A estação de Valenton tem uma particularidade. Seu posicionamento permitirá reorientar levemente a linha em direção à estação La Végétale. Mas também oferecerá um novo ponto de vista sobre a cidade.

©Île-de-France Mobilités – Anne-Claude Barbier