A primeira série de cabines para seu teleférico está em produção!

Após anos de projeto, votação de design pelo povo da região da Île-de-France, trocas com futuros usuários, testes e várias versões do protótipo da cabine, é isso!

A produção das cabines foi lançada e está a todo vapor.

Os bancos modulares, que acomodam todos os tipos de passageiros, ciclistas e suas bicicletas, pessoas com carrinhos de bebê ou carregando pacotes volumosos, pessoas em cadeiras de rodas, etc., estão aguardando para serem instalados dentro de cada uma das 105 cabines.

Os perfis que compõem a estrutura das cabines, antes pintados nas cores da C1, são montados com cuidado meticuloso.

As paredes de vidro parcialmente opacas e as paredes de aço são então integradas.

Erguidos em bancadas de teste para facilitar o manuseio, as cabines do C1 Cable ficam ótimas!

Como as crianças da escola local nos disseram: "mal podemos esperar para embarcar!"

E você, pronto para uma futura viagem aérea?