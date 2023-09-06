Hoje, vamos explorar o teleférico de Grenoble!

Você sabia que o teleférico da cidade de Grenoble, construído em 1934, é um dos primeiros bondes de cabo localizado em um ambiente urbano do mundo? Uma verdadeira maravilha da engenharia, iniciada por Paul Michoud, um engenheiro renomado, e Paul Mistral, ex-prefeito.

Com vista para uma diferença de altitude de 266 metros, ela conecta a cidade à Bastilha, um forte militar construído no século XIX em uma colina.

De lá de cima, suas cabanas em formato de "bolha" oferecem uma vista do Mont-Blanc, dos penhascos do Vercors ou do maciço de Belledonne: um ponto turístico imperdível!

Assim como o cabo C1; o teleférico de Grenoble defende um novo modo de transporte sem carbono e sustentável!

E você, estaria disposto a pegar emprestado?