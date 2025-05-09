Convocação para projetos: arte urbana - envie sua inscrição até 12 de junho de 2025, antes das 23h.
Île-de-France Mobilités oferece aos artistas urbanos várias bases de pilares de teleférico para promover sua integração no espaço urbano e limitar o risco de danos.
Esses pilares de concreto estão localizados próximos a estradas departamentais, em locais de passagem muito populares entre os habitantes do território (a pé, de bicicleta ou de carro).
Île-de-France Mobilités deseja promover o dinamismo do repertório artístico local e estabelecer conexões entre usuários de teleférico, moradores locais e atores econômicos, culturais e institucionais.
As propostas devem atender aos desejos das autoridades locais e parceiros diretamente envolvidos na instalação dos objetos.