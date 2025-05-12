Cabines à vista: testes de linha iniciados

Enquanto os canteiros de obras estão em pleno andamento nas estações, os testes de linha estão começando e novas cabines operarão diariamente no cabo do trator para testar os diversos componentes do sistema. Cada vez mais cabines serão gradualmente introduzidas no sistema até que ele esgote.

Durante esse período de testes dinâmicos (sem impacto sobre pedestres e outros veículos), nenhum passageiro será embarcado. As cabanas permanecem enroladas para preservá-las até a comissão.

Os testes ocorrerão seção por seção: de Pointe du Lac até Limeil-Brévannes para começar, depois de Villeneuve Saint-Georges para La Végétale e, finalmente, de La Végétale para Limeil-Brévannes.

O primeiro passo (alguns meses) é fazer ajustes elétricos e mecânicos (frenagem, segurança, carga, etc.) e depois testar todas as configurações e funcionalidades da linha e seus equipamentos.

Quando todas as verificações realizadas estiverem completamente satisfatórias, o operador Transdev iniciará o ensaio geral, que consiste em operar as cabines em condições reais.

