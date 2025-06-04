Compensação ecológica do cabo C1: as últimas notícias!

O Cabo C1 faz parte de uma abordagem eco-responsável chamada ERC, que visa evitar danos ambientais (ar, ruído, água, solo, saúde populacional, etc.), reduzir aqueles que não podiam ser evitados e compensar aqueles que não puderam ser suficientemente evitados ou reduzidos.

Medidas de compensação ecológica estão sendo realizadas em Port Courcel, na região de Essonne, em 2,5 hectares, a 4 km do teleférico.

A diversificação do reflorestamento, a restauração das bordas das florestas e a criação de clareiras estão na agenda:

Plantio de 3.000 árvores: cerca de quinze espécies, incluindo corniso sanguíneo, tiliê-de-folhas pequenas, bordo de campo e olmo, carvalho pedunculado, etc.

Criação de uma clareira de 2019m²: um local privilegiado para insetos viverem e se reproduzirem, oferecem condições favoráveis para manter a postura durante o inverno e oferecem uma área preferencial de alimentação para aves.

Criação de uma borda florestal ao redor da clareira de 5010m2: eles constituem habitats adequados para aves, bem como corredores privilegiados de circulação; Eles também ajudam a combater os efeitos do vento, seca e frio, criando uma barreira semi-impermeável.

Desmatamento de certas áreas: para deixar entrar luz e incentivar o crescimento de uma cobertura vegetal / camadas arbustivas.

Criação de hibernáculos (pilhas de madeira cortada): eles servem como habitat para insetos, répteis (lagartos, orvets, etc.) e ouriços. Os espaços entre os troncos, que armazenam o calor do sol, servem como abrigo e promovem a reprodução dessas espécies.

Criação de 3 passagens para ouriços na cerca que cercam o terreno do lado do Sena.

Graças a essas ações, a terra envolvida recuperará funções ecológicas e esse é o objetivo dessas medidas compensatórias.