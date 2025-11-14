Informações da obra: obras rodoviárias nas proximidades da estação Pointe du Lac - Créteil

Como parte da construção da futura estação Pointe du Lac e da passarela que liga a estação 8 do metrô ao shopping François Mitterrand, estão planejadas obras na RD 1.

Essas intervenções ocorrerão ao longo de duas a três noites, entre segunda-feira, 17 e quinta-feira, 20 de novembro de 2025, das 21h às 6h, para adaptar as marcações à transição do RD 1.

O trânsito será parcialmente interrompido em ambas as direções durante essas noites. Desvios rodoviários e adiamentos de paradas de ônibus (linhas 117, 181, 281, 308 e 12) serão implementados.

De 20 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, o tráfego será transferido para a parte sudeste da RD 1, mantendo ambos os sentidos e com limite de velocidade de 30 km/h.

A poluição sonora é de se esperar no contexto dessas operações.

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para qualquer dúvida no 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.