Árvores cuidadosamente escolhidas para o C1
O plantio de árvores e plantas já começou ao redor das estações!
Selecionados por sua robustez e adaptação ao clima de Île-de-France, eles compõem uma paisagem sustentável e animada ao redor dos resorts.
Essa paleta de plantas, que mistura árvores, arbustos e plantas perenes, contribuirá para a frescura urbana e a biodiversidade local.
Ao longo do ano, folhagens e flores oferecem uma paleta colorida e mutável, dando vida ao ambiente e aos telhados verdes dos resorts.
