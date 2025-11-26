Árvores cuidadosamente escolhidas para o C1

O plantio de árvores e plantas já começou ao redor das estações!

Selecionados por sua robustez e adaptação ao clima de Île-de-France, eles compõem uma paisagem sustentável e animada ao redor dos resorts.

Essa paleta de plantas, que mistura árvores, arbustos e plantas perenes, contribuirá para a frescura urbana e a biodiversidade local.

Ao longo do ano, folhagens e flores oferecem uma paleta colorida e mutável, dando vida ao ambiente e aos telhados verdes dos resorts.

© Île-de-France Mobilités