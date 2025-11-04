Informações do trabalho: obras rodoviárias ao redor da estação Limeil-Brévannes

Para realizar a travessia segura de pedestres que permitirá chegar à estação Limeil-Brévannes, obras na estrada estão planejadas para a noite de 5 a 6 de novembro de 2025, das 21h às 5h.

O trânsito será interrompido em parte da Alice Guy Avenue com a Sarah Breedlove Avenue. Um desvio de estrada será instalado.

O caminho para pedestres na interseção da Rue Paul Valéry com a Avenue Alice Guy também será modificado.

O acesso à linha costeira será mantido.

A poluição sonora é esperada como parte dessa operação.

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.