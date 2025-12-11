D-2 antes da inauguração do C1 Cable

Em 2 dias, o primeiro teleférico urbano da Île-de-France abrirá as portas de suas cabines!

Um pouco mais de paciência antes de sobrevoar o Val-de-Marne entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges.

Para aproveitar ao máximo este dia 13 de dezembro, lembre-se de levar um bilhete de transporte válido! Você pode embarcar no C1 com um passe Navigo válido, um bilhete de ônibus-bonde-cabo carregado no seu smartphone ou com um passe Navigo Easy.

Encontre todas as informações sobre preços: https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot