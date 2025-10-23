As cabines do C1 Cable foram recebidas!

Um novo marco foi alcançado para o C1 Cable: as 105 cabines (+2 reserva) foram verificadas pela Île-de-France Mobilités.

Após vários meses circulando em suas capas protetoras, todas as cabines foram descobertas para novas verificações a fim de garantir a qualidade da fabricação: aparência externa e interna, abertura de portas e janelas, dispositivo de videovigilância, dispositivos de chamada, assentos, etc.

Os testes finais serão realizados até a entrada em serviço para realizar as verificações finais relacionadas à iluminação e informações dos passageiros.

O C1 Cable está agora entrando em sua fase final: o ensaio geral.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot