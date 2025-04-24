Fábrica Limeil-Brévannes: múltiplos avanços

A atividade do local da estação Limeil-Brévannes está a todo vapor!

Grandes obras de terraplenagem estão em andamento e prenunciam os desenvolvimentos que envolverão as oficinas – garagens e o resort.

O solo escavado é reutilizado para criar aterros que serão revegetados até o final do ano.

As plataformas da estação foram tomando forma gradualmente enquanto as cabines começaram a se alinhar dentro das garagens.

Embora o trabalho em andamento seja menos espetacular do que a elevação dos pilares, ainda assim é tão exigente e essencial quanto para o bom funcionamento da linha.

Muitos acompanhantes com múltiplas especialidades estão ocupados todos os dias para finalizar sua estação, como você verá em nossas imagens.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot