Fábrica Limeil-Brévannes: múltiplos avanços
A atividade do local da estação Limeil-Brévannes está a todo vapor!
Grandes obras de terraplenagem estão em andamento e prenunciam os desenvolvimentos que envolverão as oficinas – garagens e o resort.
O solo escavado é reutilizado para criar aterros que serão revegetados até o final do ano.
As plataformas da estação foram tomando forma gradualmente enquanto as cabines começaram a se alinhar dentro das garagens.
Embora o trabalho em andamento seja menos espetacular do que a elevação dos pilares, ainda assim é tão exigente e essencial quanto para o bom funcionamento da linha.
Muitos acompanhantes com múltiplas especialidades estão ocupados todos os dias para finalizar sua estação, como você verá em nossas imagens.
© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot