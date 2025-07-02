Estação Limeil-Brévannes: os caminhos de acesso à sua estação estão tomando forma

Nas últimas semanas, os acompanhantes têm realizado as obras na estrada que vão margear seu resort. De fato, o ambiente será desenvolvido para facilitar o acesso aos cais e criar espaços acolhedores onde o mobiliário urbano convidará ao descanso e ao relaxamento. Eventualmente, canteiros verdes, misturando arbustos e flores, completarão o conjunto.

Mas não é só isso! Aros e abrigos seguros para bicicletas também serão instalados. Pontos de entrega, incluindo vagas PRM, também estarão disponíveis.

