Informações do trabalho: obras rodoviárias ao redor da estação Valenton

Para realizar a travessia segura de pedestres que permitirá chegar à estação Valentinon, obras na estrada estão planejadas para a noite de 6 a 7 de novembro de 2025, das 21h às 5h.

O trânsito será interrompido em parte da Rue Gabriel Péri.

Um desvio rodoviário será instalado e o acesso local será mantido.

A poluição sonora é esperada como parte dessa operação.

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.