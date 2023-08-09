Cabo C1, vamos lá!

Data de publicação: 23 de setembro de 2022

No final de setembro de 2022, o C1 Cable, o primeiro teleférico da Île-de-France, entrará em uma fase concreta, com o início dos trabalhos preparatórios em Créteil.

Antes de contar mais, vamos dar uma olhada nas principais etapas do projeto:

2013 > 2016: elaboração do Arquivo de Objetivos do Projeto e Principais Características (DOCP)

2016: consulta preliminar

2017 > 2018: Estudos Esquemagráficos e Arquivo de Inquérito Público integrando as lições aprendidas com a consulta

2019: Inquérito público e declaração de utilidade pública do projeto

2020-2021: estudos preliminares de projeto (AVP) integrando as lições aprendidas com a investigação pública / designação do consórcio Doppel France, composto por empresas responsáveis pelo projeto, construção e manutenção do cabo C1 (Doppelmayr France / Egis Rail / Spie Batignolles / Atelier Schall / France Travaux)

2022: estudos de projeto (PRO) / início das obras de concessão

O C1 Cable será comissionado até 2025 e atenderá Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges.

Próximos passos: Para se manter informado, assine as notícias!