Notícias sobre o corredor verde La Végétale

O desenrolamento do cabo final no último trecho da linha foi concluído e a maioria das rotas que haviam sido fechadas no início do ano já foi reaberta.

No Parc Saint-Martin, os caminhos foram reabertos desde sexta-feira, 28 de fevereiro.

No Parc de la Ballastière:

obras rodoviárias são necessárias e começarão no final de março e serão concluídas por volta de meados de maio de 2025;

durante essa obra, os caminhos ao longo da Rua Saint-John Perse, entre os dois pilares, serão parcialmente fechados ou modificados;

O acesso à pista de boliche é reaberto.

