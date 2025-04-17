Todas as obras civis estão agora concluídas

Nas últimas semanas, a construção do primeiro teleférico urbano da Île-de-France atingiu um novo marco: toda a obra de engenharia civil foi concluída em todas as estações!

"Engenharia civil" é tudo relacionado à construção de estruturas e obras de infraestrutura. A construção do Cabo C1 é um excelente exemplo de engenhosidade humana e recursos tecnológicos!

Faça um tour pelos seus futuros resorts em fotos.

© Île-de-France Mobilités / Laurent Grandguillot