É oficial: o C1 Cable entrará em operação em 13 de dezembro de 2025!

Enquanto os testes continuam e as primeiras cabines circulam "sem pijamas" na linha, a data de entrada em serviço agora é oficial.

O C1 Cable, o primeiro teleférico urbano da Île-de-France, abrirá suas portas em 13 de dezembro de 2025!

Com suas 5 estações, cabines acessíveis a todos e conexão direta com o transporte existente, o C1 Cable será a nova solução de mobilidade.

Uma alternativa rápida, regular e silenciosa, projetada para simplificar as viagens do dia a dia.

