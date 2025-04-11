Sobre cabos de comunicação

Você já percebeu que o cabo transportador do trator do C1 vem acompanhado por outros dois cabos mais finos?

São os cabos de comunicação que, entre o cabo transportador-trator necessário para as cabines, são usados para transmitir sinais entre as estações e para abastecer o equipamento dos pilões.

O desenrolamento desses cabos foi realizado ao mesmo tempo que o cabo de tração.

Por meio de uma gôndola elevada a grande altura, os especialistas avançaram, com meticulosidade, para a instalação desses cabos de comunicação necessários para o funcionamento do teleférico.

