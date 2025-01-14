Formagem elegante para proteger e revestir seu sistema de estações

Essa forma protege o sistema e a estação do clima, permitindo a penetração da luz para limitar o consumo de energia das estações.

A escolha foi tratá-las da forma mais discreta e sóbria possível, para que essas formas se encaixassem harmoniosamente na paisagem e reduzissem seu impacto visual.

As fachadas envidraçadas com aparência anodizada refletem os contornos da paisagem ao redor.

O nome de cada estação será exibido em letras monumentais iluminadas, iluminadas por LEDs. Assim, os nomes serão visíveis dia e noite.

Descubra em fotos as fachadas de vidro do sistema de estações Valentinon que agora estão instaladas!

