Em Villeneuve-Saint-Georges, levantamento do último pilar no espaço público
Publicado em
Nesta quinta-feira, 26 de setembro, as equipes levantaram um pilar de 51 metros de altura na rotatória localizada na esquina das avenidas Guy Môquet e J.F. Kennedy. É um dos últimos grandes pilares da linha. Esse passo decisivo marca um novo avanço no avanço do projeto.
Graças à mobilização diária dos companheiros, a construção do primeiro teleférico urbano na Île-de-France está avançando bastante.
A futura ligação entre o metrô Créteil-Pointe du Lac e Villa Nova, via Limeil-Brévannes e Valenton, está se tornando um pouco mais concreta a cada dia e estamos, como você, ansiosos para vê-la concluída.
Mais uma vez, obrigado pelo incentivo e conte conosco para fazer isso o quanto antes!
© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier