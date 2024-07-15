Estação La Végétale: o trabalho de engenharia civil nas fundações está avançando!

Esta estação, localizada no coração do corredor verde que leva o mesmo nome, irá realinhar o trajeto da linha em ângulo reto, em direção à estação terminal Villa Nova.

Até o momento, o reforço necessário para o restante das operações progrediu muito bem. A formagem temporária, com vista a concretar as 5 velas (pilares que sustentarão a estação), está em andamento (2 já foram concluídas). Vários passos de controle são essenciais para garantir a estabilidade, rigidez e posicionamento correto da forma.

O concreto é então despejado em cada forma, usando um balde de concreto, em camadas sucessivas. Depois que o concreto secou, os trabalhadores podem então desmontar a formação.

Como podemos ver, a construção das fundações das estações é um passo longo que exige toda a vigilância e conhecimento dos companheiros!