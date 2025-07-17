Tudo o que você precisa saber sobre a construção das estações

Como são construídas suas estações C1? Quais são os passos? Quais profissões são mobilizadas? Contamos tudo em fotos!

A última etapa da construção das suas 5 estações já está em andamento com os equipamentos internos, enquanto os espaços externos estão ganhando cada vez mais forma a cada dia. Desde o primeiro dia de trabalho nas estações, muitos ofícios foram mobilizados: escavadores, operadores de guindaste, carpinteiros, eletricistas, telhadistas, mecânicos, sucata-metal, pintores, paisagistas, etc. Tantas áreas e etapas de realização oferecem espaços para os passageiros bem integrados à paisagem e funcionais. Parabéns a todos os companheiros!

Não hesite em compartilhar suas reações conosco e incentivá-los neste trecho final, entre agora e a inauguração da linha, prevista para o final de 2025!

©Île-de-France Mobilités