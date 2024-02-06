CRÉTEIL - POINTE DU LAC: TRABALHO EM GRANDE ESCALA

Em Créteil, o trabalho avança rapidamente para garantir que o Cabo C1 seja comissionado até 2025.

Na Route de la Saussaie du Ban (RD 102), as obras do pilone "1P2" começarão em meados de fevereiro.

Isso será seguido pela conclusão de uma etapa importante: o puxar o cabo entre a estação Pointe du Lac e a estação Limeil-Brévannes.

Esse trabalho exige o fechamento deste trecho da RD 102 a partir de 12 de fevereiro por um período de 6 meses.

Quanto à futura estação Pointe du Lac, a construção dela e do trecho nordeste da passarela que liga a estação de metrô 8 ao Mail François Mitterrand está em andamento.

A partir de março/abril, o trabalho será transferido para a parte sudoeste da RD 1, ao lado dos trilhos do metrô. Consistirá na construção de uma nova parte do trecho da passarela e continuará com a criação do pilar de pórtico na saída da estação. Essas intervenções levarão à mudança do tráfego rodoviário para o lado nordeste da RD 1.

Asseguramos nosso desejo de reduzir ao máximo as interrupções no trânsito e agradecemos sua compreensão.