Informações de trabalho em Valenton e Limeil-Brévannes: fechamento da Ruelle de Paris

Como parte do desenvolvimento da estação de Valentinon, obras rodoviárias estão sendo realizadas no beco de Paris. O trabalho ocorrerá em 3 fases ao longo do ano de 2025 (de meados de janeiro a meados de julho, de meados de maio a meados de julho e de meados de julho a meados de dezembro).

O que isso muda?

- Fechamento da Ruelle de Paris de meados de janeiro a meados de julho de 2025

- Manter o acesso para os moradores locais

- Implementação de um desvio rodoviário

- Tráfego limitado a 30 km/h na aproximação ao canteiro de obras, na Rue de Paris e Rue Gabriel Péri, durante toda a duração da obra

- A poluição sonora pode ser causada pelo trabalho

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.