Visita ao local de uma estação, domingo, 22 de setembro de 2024
Como parte dos Dias Europeus do Patrimônio, a Île-de-France Mobilités inaugura as portas do canteiro de obras da estação Limeil-Brévannes no domingo, 22 de setembro:
- -Visita gratuita
- - Registro individual é necessário (vagas limitadas)
- - canteiro de obras inacessível para PRM, carrinhos de bebê e crianças menores de 10 anos
- - Cada menor deve ser acompanhado por 1 adulto responsável
Durante um tour guiado de 1,5 hora, a equipe da C1 irá apresentar o projeto, a operação da usina e das oficinas-garajes, os pilares e o protótipo da cabana.
Descubra o programa completo AQUI.
E inscreva-se rápido no idf-mobilites.fr/JEP2024-CableC1 !
A equipe do projeto C1 está ansiosa pela sua visita!