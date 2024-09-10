Visita ao local de uma estação, domingo, 22 de setembro de 2024

Como parte dos Dias Europeus do Patrimônio, a Île-de-France Mobilités inaugura as portas do canteiro de obras da estação Limeil-Brévannes no domingo, 22 de setembro:

-Visita gratuita

- Registro individual é necessário (vagas limitadas)

- canteiro de obras inacessível para PRM, carrinhos de bebê e crianças menores de 10 anos

- Cada menor deve ser acompanhado por 1 adulto responsável

Durante um tour guiado de 1,5 hora, a equipe da C1 irá apresentar o projeto, a operação da usina e das oficinas-garajes, os pilares e o protótipo da cabana.

Descubra o programa completo AQUI.

E inscreva-se rápido no idf-mobilites.fr/JEP2024-CableC1 !

A equipe do projeto C1 está ansiosa pela sua visita!