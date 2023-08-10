Em Villeneuve-Saint-Georges, a estação Bois Matar* está saindo do solo!

Data de publicação: 1º de agosto de 2023

Durante o verão de 2023, os companheiros estarão trabalhando no direito de passagem da futura estação, ao longo da Avenue J.F.K. O trabalho consistirá principalmente na preparação do terreno e das fundações dos pilares e da estação.

Este local estará sob vigilância próxima e todas as medidas estão sendo tomadas para minimizar o inconveniente (borrifa de poeira, elevação da proteção com os moradores do local, escolha das máquinas e técnicas de construção menos barulhentas, horários supervisionados do local). Isso não terá impacto no tráfego rodoviário.

Uma pergunta? Entre em contato com seu agente local, Saïd, pelo telefone 06 32 87 00 52.

*O nome da estação é provisório

© Ile-de-France Mobilités/Doppel França