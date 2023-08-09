Estação Créteil – Pointe du Lac: obras na Route de la Saussaie du Ban (RD102), estendidas até meados de junho de 2023

Data de publicação: 18 de maio de 2023

No final das primeiras trincheiras feitas na estrada Saussaie du Ban (RD102), os companheiros do SUEZ descobriram a presença de tubos muito antigos.

Como resultado, as novas instalações e o cronograma de trabalho precisam ser adaptados.

O fechamento da rua ao trânsito e a proibição de estacionamento serão estendidos por cerca de duas semanas, até meados de junho. Obrigado pela sua compreensão.

Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.