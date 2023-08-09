O C1 Cable: diversificação e renovação da sustentabilidade

Data de publicação: 20 de julho de 2023

+ 500: esse é o número de árvores que serão plantadas ao longo do trajeto do Cabo C1 e ao redor das suas futuras estações!

Arbustos, árvores grandes, gramíneas e perenes... Quase 65 espécies foram escolhidas por sua robustez e baixo consumo de água.

Em sua maioria, essas espécies são endêmicas e recomendadas pelo guia de plantas nativas da Bacia de Paris. Essa paleta diversificada de plantas oferecerá a viajantes e moradores locais um ambiente urbano renovado.

© Ile-de-France Mobilités / Doppel France