O C1 Cable: diversificação e renovação da sustentabilidade
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 20 de julho de 2023
+ 500: esse é o número de árvores que serão plantadas ao longo do trajeto do Cabo C1 e ao redor das suas futuras estações!
Arbustos, árvores grandes, gramíneas e perenes... Quase 65 espécies foram escolhidas por sua robustez e baixo consumo de água.
Em sua maioria, essas espécies são endêmicas e recomendadas pelo guia de plantas nativas da Bacia de Paris. Essa paleta diversificada de plantas oferecerá a viajantes e moradores locais um ambiente urbano renovado.
© Ile-de-France Mobilités / Doppel France