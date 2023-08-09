Temperaturas Duráveis: o centro nervoso da linha
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 21 de março de 2023
A estação Temps Durables em Limeil-Brévannes reunirá várias instalações essenciais para a operação do Cabo C1:
- Duas garagens serão montadas em cada lado dos cais, destinadas ao estacionamento de cabanas quando não estiverem em uso. Essas garagens também incluem uma oficina de manutenção e lavagem que garante o conforto e a confiabilidade do teleférico.
- O telhado verde de um deles criará espaço adicional para a biodiversidade local, enquanto o sistema fotovoltaico do outro alimentará a iluminação, tomadas, convetor, aquecedor de água e guindaste aérea da usina.
- O Centro de Controle Centralizado (PCC), responsável pela gestão da linha e atuando em tempo real em sua operação, assim como a estação dos motoristas do teleférico.