Data de publicação: 30 de junho de 2023

No seu teleférico, você sempre vai viajar sentado!

Durante sua jornada, você sempre terá garantia de um assento na cabine. Por razões de conforto e segurança, o número máximo de passageiros por cabine é de 10 ou menos na presença de uma bicicleta, carrinho de bebê, uma pessoa com bagagem, cadeira de rodas, etc. A modularidade dos assentos possibilita a adaptação a todas as situações.

O C1 Cable foi projetado para transportar mais passageiros do que o esperado durante os horários de pico. Graças a essa supercapacidade e à frequência das cabines, uma a cada 30 segundos mais ou menos, você poderá embarcar facilmente.

Por fim, os agentes presentes na estação serão responsáveis por regular os fluxos, informar e garantir a segurança dos passageiros. No primeiro teleférico urbano da Île-de-France, você viajará confortavelmente e serenamente. Quer saber mais sobre seu teleférico? Assine nossa página ou faça suas perguntas à equipe do projeto!

©Ile-de-France Mobilités/Hervé Piraud