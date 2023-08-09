Desenvolvimento temporário da Ruelle de Paris em Valenton

Data de publicação: 7 de julho de 2023

Para realizar as obras na estação Émile Zola*, o beco de Paris mudará de forma a partir de segunda-feira, 10 de julho, até a inauguração do futuro teleférico, até 2025.

O tráfego de carros permanecerá ativo nesta seção, porém convidamos todos os usuários que usarem este beco a serem vigilantes e diminuírem o ritmo.

Para mais informações, entre em contato com Said, seu agente local, pelo telefone 06 32 87 00 52, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

*O nome da estação é provisório