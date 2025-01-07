Garantindo os espaços para o desenrolamento do cabo entre Limeil-Brévannes e La Végétale

Do início de janeiro ao final de fevereiro de 2025, as equipes vão desenrolar os últimos quilômetros de cabo da linha de teleférico, entre as estações Limeil-Brévannes e La Végétale.

Neste trecho, o C1 Cable passará sobre o corredor verde La Végétale e, em particular, os parques La Ballastière e Saint-Martin. Essa operação exigirá a segurança essencial da área de desmantelamento e a instalação de proteção.

Alguns caminhos nos dois parques, assim como a pista de boliche e o estádio da cidade, ficarão fechados ao público por cerca de 2 meses.

Placas específicas serão instaladas para guiá-lo.

Saïd, seu agente local, estará à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Veja abaixo todas as informações sobre fechamentos de caminhos, mas também mais explicações sobre as diferentes etapas do desenrolamento de cabos.