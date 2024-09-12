Os primeiros testes únicos começam com as cabines na primeira seção da C1

Você pode ver as primeiras cabanas no céu de Val-de-Marne hoje, entre os resorts de Pointe du lac e Limeil-Brévannes.

Não, não, você não está sonhando. 4 cabines enroladas foram entregues em prévia para realizar os primeiros testes nessa parte da rota.

As cabines circulam em baixa velocidade. Durante esses testes e ao final desses testes, os técnicos ajustam as configurações dentro das estações e no nível dos balancins dos pilares para garantir a conformidade perfeita de todas as instalações.

O ensaio geral, já um passo em si, será lançado em toda a linha no segundo semestre de 2025. Ele durará várias semanas e consistirá em testar o funcionamento correto da linha em escala real. Mas vamos contar tudo sobre isso no momento certo.

A construção do seu teleférico está tomando forma dia após dia e estamos trabalhando duro para conseguir a comissionamento na segunda metade de 2025.

As emoções estão à flor da pele dentro das equipes!