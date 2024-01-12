CORVOS, CABEÇALHOS E UM AVENTAL!

O vocabulário da indústria da construção às vezes é surpreendente e cheio de poesia!

Para que as impressionantes estruturas de concreto armado que compõem a passarela fiquem perfeitamente sólidas, é essencial reforçá-las em ambos os lados.

Esse é o papel das tampas dos pilares e das corbelas, um tipo de enormes saltos de concreto que, uma vez fixados às paredes verticais, garantem a estabilidade total da estrutura.

O conjunto suportará o deck, ou seja, a superfície plana que conecta as duas extremidades da passarela e onde serão organizados os empreendimentos urbanos e paisagísticos.

Continue nos acompanhando para descobrir o mundo da construção do seu teleférico.