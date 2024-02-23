Medidas proativas para controlar o nível de ruído do Cabo C1

Estudos acústicos rigorosos e modelagem foram realizados desde a fase de projeto e ao longo das diferentes fases do projeto.

Como ainda não existem regulamentos relacionados ao ruído emitido pelos teleféricos, os estudos de impacto foram realizados com base nas regulamentações de "ruído de transporte terrestre" e verificados de acordo com as normas de "ruído de bairro", sendo essas duas abordagens interessantes e complementares.

Todos os estudos e modelos realizados indicam que o cabo C1 está totalmente em conformidade com essas regulamentações em toda a linha.

O ruído gerado pelo teleférico se mistura ao ruído ambiente medido ao longo de todo o trajeto.

Esse bom desempenho acústico deve-se especialmente à escolha da qualidade do cabo que transporta trator, que reduz significativamente as vibrações de um cabo convencional.

Além disso, o sistema de motores escolhido para o C1 Cable é um dos mais silenciosos. Na estação, serão instalados amortecedores de vibração e as paredes e telhados serão insonorizados.

Para garantir que o ruído emitido pelo cabo não constitua um incômodo para os moradores locais, os níveis de ruído nas proximidades do teleférico serão monitorados após sua entrada em operação e, posteriormente, regularmente pelos primeiros 10 anos de operação.