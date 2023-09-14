Funicular e teleférico urbano: qual a diferença?

Ambos pertencem à família do transporte por cabo, foram projetados para contornar as restrições locais de um território e facilitar suas viagens. No entanto, eles são muito diferentes!

Vamos descobrir juntos as particularidades dessas duas joias da engenharia:

O funicular é usado para subir e descer encostas íngremes. Como o funicular de Montmartre, ele se move no chão ao longo de trilhos, com cabines conectadas por um cabo puxado por um motor.

O teleférico urbano é um meio de transporte por cabo aéreo sustentado por vários pilares.

Suas cabines ficam suspensas no ar e oferecem uma vista panorâmica durante toda a viagem. Inspirado nas gôndolas das estações de esqui, ele se adaptou às nossas cidades. Está se tornando uma solução ideal para superar obstáculos na área: o Cabo C1 sobrevoará áreas urbanas, como linhas de trem ou estradas principais.

Assim, até 2025, ir de Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, passando por Limeil-Brévannes e Valenton, levará apenas cerca de 18 minutos!