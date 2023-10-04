A Linha 15 Sul aproximará o povo de Val-de-Marne da rede de transporte da Île-de-France

A Linha 15 ao sul do Grand Paris Express, o primeiro trecho do anel do metrô ao redor de Paris, conectará Pont de Sèvres a Noisy - Champs em 37 minutos, contra mais de uma hora hoje. Uma economia de tempo de várias horas por semana para dedicar aos seus entes queridos e hobbies.

O resort Créteil L'Échat fica a poucos minutos de Pointe du Lac, que você pode facilmente alcançar pelo teleférico C1.

Ao longo de seus 33 km, a linha 15 Sul atravessará 22 municípios e irá envolver mais de um milhão de habitantes. Está previsto que sua comissão seja lançada no final de 2025.