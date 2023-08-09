Skin C1 Cable: Aqui estão os resultados dos seus votos!

Mesmo que o termo genérico para descrever uma cabine que transporta passageiros presos a um cabo seja geralmente "teleférico", o futuro cabo C1 é, na realidade... Uma gôndola!

Mas então, como você se orienta?

O teleférico é, em geral, composto por duas grandes cabines, com capacidades muito grandes, que operam em movimento de ida e volta, uma cabine vai em uma direção e depois retorna na outra.

A gôndola faz um movimento "unidirecional", ou seja, as cabines sempre se movem na mesma direção, seguindo um loop. As cabines de uma gôndola têm capacidade menor (10 pessoas sentadas, como parte do projeto C1).