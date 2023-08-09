Skin C1 Cable: Aqui estão os resultados dos seus votos!
Data de publicação: 8 de abril de 2022
Por duas semanas, pedimos que você votasse para escolher o design do seu futuro teleférico, o C1 Cable. Os resultados chegaram, o design vencedor é...
VÍDEO: Descubra as cabines do futuro C1 Cable com o acabamento que você escolheu!
Obrigado a todos pelos votos: é hora de descobrir qual skin ficou por cima! Em 2025, o C1 Cable conectará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, atendendo Limeil-Brévannes e Valenton.
Para enfeitar o C1 Cable, você escolheu o design 3!
Para decorar o primeiro teleférico da Île-de-France – na verdade, mais uma gôndola, aliás, explicamos a diferença logo abaixo –, que irá entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges, você optou por um design que "sorri".
Sua futura cabine apresentará, portanto, uma abordagem dinâmica, positiva e com gráficos curvos.
Teleférico, gôndola: quais são as diferenças?
Mesmo que o termo genérico para descrever uma cabine que transporta passageiros presos a um cabo seja geralmente "teleférico", o futuro cabo C1 é, na realidade... Uma gôndola!
Mas então, como você se orienta?
O teleférico é, em geral, composto por duas grandes cabines, com capacidades muito grandes, que operam em movimento de ida e volta, uma cabine vai em uma direção e depois retorna na outra.
A gôndola faz um movimento "unidirecional", ou seja, as cabines sempre se movem na mesma direção, seguindo um loop. As cabines de uma gôndola têm capacidade menor (10 pessoas sentadas, como parte do projeto C1).