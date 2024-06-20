Estação Limeil-Brévannes: em um momento em que estruturas e pré-paredes estão sendo montadas!
Algumas semanas atrás, informamos sobre o progresso da montagem das estruturas metálicas das oficinas-garagens localizadas na estação Limeil-Brévannes.
Hoje, uma nova etapa está em andamento após a chegada das pré-paredes.
São paredes de concreto pré-fabricadas na fábrica. Com cerca de dez metros de altura, essas paredes são colocadas à direita da estrutura metálica, depois ajustadas pela equipe de companheiros.
Adereços temporários fixam a instalação das pré-paredes enquanto os instaladores verificam seu alinhamento correto.
Essa operação inicialmente diz respeito à garagem oeste e será repetida na garagem leste nos próximos dias.