Estação Limeil-Brévannes: em um momento em que estruturas e pré-paredes estão sendo montadas!

Algumas semanas atrás, informamos sobre o progresso da montagem das estruturas metálicas das oficinas-garagens localizadas na estação Limeil-Brévannes.

Hoje, uma nova etapa está em andamento após a chegada das pré-paredes.

São paredes de concreto pré-fabricadas na fábrica. Com cerca de dez metros de altura, essas paredes são colocadas à direita da estrutura metálica, depois ajustadas pela equipe de companheiros.

Adereços temporários fixam a instalação das pré-paredes enquanto os instaladores verificam seu alinhamento correto.

Essa operação inicialmente diz respeito à garagem oeste e será repetida na garagem leste nos próximos dias.