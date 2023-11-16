Controle de qualidade primeiro!

Quando os caminhões betoneiros chegam ao local para fornecer concreto, o oficial designado coleta uma amostra de concreto para verificar a conformidade da entrega com o pedido.

Ele primeiro verifica sua temperatura com sonda. Depois, ele mede a consistência do concreto, que não deve ser nem muito líquido nem plástico demais.

Essa medição é realizada com um cone de Abrams (nomeado em homenagem ao seu inventor), no qual a amostra de concreto é compactada. Ao final dessa operação, o nível de subsidência do concreto é medido e então revela sua operacionalidade, de acordo com o uso pretendido (classe de consistência). Essas operações são realizadas sistematicamente em cada entrega.

Além disso, os espasmes são retirados e armazenados em caixas isotérmicas antes de serem enviados a um laboratório especializado para serem triturados em várias ocasiões. Essa operação possibilita verificar a conformidade da resistência do concreto.