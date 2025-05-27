Convite para descobrir seus futuros resorts e a greenway La Végétale

Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature convidam você a descobrir as instalações da via verde La Végétale e 3 estações do C1 Cable durante uma caminhada guiada.

Quatro caminhadas de 2 horas são oferecidas no domingo, 15 de junho de 2025.

Um lanche será oferecido aos participantes ao final de cada caminhada.

Condições de acesso à trilha:

Visita gratuita.

Inscrição necessária.

Caminhar, acessível para pessoas com mobilidade reduzida e carrinhos de bebê.

Menores devem ser acompanhados por 1 adulto responsável (até 2 crianças por adulto). Consulta recomendada apenas a partir dos 8 anos de idade.

Use sapatos adequados para caminhar.

Depósito obrigatório de um documento de identidade no início da caminhada.

Ponto de encontro (sem registro no local): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes

O número de vagas é limitado, então não demore para se inscrever!