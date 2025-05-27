Convite para descobrir seus futuros resorts e a greenway La Végétale
Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature convidam você a descobrir as instalações da via verde La Végétale e 3 estações do C1 Cable durante uma caminhada guiada.
Quatro caminhadas de 2 horas são oferecidas no domingo, 15 de junho de 2025.
Um lanche será oferecido aos participantes ao final de cada caminhada.
Condições de acesso à trilha:
- Visita gratuita.
- Inscrição necessária.
- Caminhar, acessível para pessoas com mobilidade reduzida e carrinhos de bebê.
- Menores devem ser acompanhados por 1 adulto responsável (até 2 crianças por adulto). Consulta recomendada apenas a partir dos 8 anos de idade.
- Use sapatos adequados para caminhar.
- Depósito obrigatório de um documento de identidade no início da caminhada.
Ponto de encontro (sem registro no local): 10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes
O número de vagas é limitado, então não demore para se inscrever!