As oficinas da garagem C1: um canteiro de obras está dando grandes avanços

Essenciais para a operação do teleférico, eles servirão:

- a manutenção e manutenção das cabanas;

- o armazenamento das cabines todas as noites;

- sediar o Posto de Comando Centralizado (PCC) para gerenciar e supervisionar a operação e segurança da linha C1 e das linhas de ônibus no setor.

As paredes das 2 oficinas-garagens são compostas por 71 pré-paredes pesando em média 7 toneladas cada, e são montadas de acordo com um protocolo bem estabelecido:

- cada pré-parede é verificada na aceitação (qualidade do concreto, tamanho, cor, etc.);

- eles são então girados verticalmente usando um guindaste torre e um torneirador pré-parede;

- o lançador então monta as correias necessárias para o levantamento;

- a partir daí, o supervisor de manobra coordena a elevação do pré-muro por ligação por rádio com o operador do guindaste e as equipes de construtores de formas;

- uma vez que o pré-muro foi posicionado sobre a base previamente feita (fundido no local), os ajustes e verificações finais são feitos para estabilizar sua posição;

- Depois, é fixado à estrutura por partes metálicas e consolidado com suportes enquanto aguarda a próxima etapa (preenchimento das pré-paredes com concreto).