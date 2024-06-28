Informações da fábrica em Villeneuve Saint-Georges

Em Villeneuve-Saint-Georges, a instalação de um pilar exige trabalho no cruzamento RD102/RD136, entre as avenidas Président John Fitzgerald Kennedy / Fontaine Saint Martin / Rû de Gironde / Guy Moquet.

A via de rodagem será reduzida a uma faixa na aproximação à rotatória.

O limite de velocidade será de 30 km/h próximo à rotatória.

O tráfego será mantido para todos e a estrada será restaurada após o trabalho.



Saïd, agente local da Cable C1, fará rondas regulares pelo site e estará à sua disposição para responder suas perguntas ou fornecer informações. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.