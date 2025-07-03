Informações de trabalho - fechamento da La Végétale entre a Avenue de Valenton e a Rue Gutenberg

Como parte das obras de desenvolvimento ao redor da estação La Végétale e da criação de acesso para pedestres, o caminho do corredor verde entre a Avenue de Valenton e a Rue Gutenberg estará inacessível até meados de agosto de 2025.

Durante esse período, é possível pegar a rota de desvio pela Rue Georges Clemenceau.

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.