Informações da obra - extensão do fechamento da Ruelle de Paris

Como parte do desenvolvimento da estação Valentinon, as obras rodoviárias continuam no beco de Paris.

O que isso muda?

  • Fechamento da Ruelle de Paris até meados de setembro de 2025.
  • Mantendo o acesso para os moradores locais e o desvio da estrada.
  • O tráfego será limitado a 30 km/h na aproximação ao canteiro de obras, na Rue de Paris e na Rue Gabriel Péri, durante toda a duração das obras.
  • A poluição sonora pode ser causada pelo trabalho.

 

Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.

Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.

