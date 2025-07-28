Informações da obra - extensão do fechamento da Ruelle de Paris
Como parte do desenvolvimento da estação Valentinon, as obras rodoviárias continuam no beco de Paris.
O que isso muda?
- Fechamento da Ruelle de Paris até meados de setembro de 2025.
- Mantendo o acesso para os moradores locais e o desvio da estrada.
- O tráfego será limitado a 30 km/h na aproximação ao canteiro de obras, na Rue de Paris e na Rue Gabriel Péri, durante toda a duração das obras.
- A poluição sonora pode ser causada pelo trabalho.
Saïd, seu agente local, está à sua disposição para responder suas perguntas. Ele pode ser contatado pelo telefone 06 32 87 00 52.
Garantimos nosso desejo de reduzir ao máximo a interrupção na vida do seu bairro e agradecemos sua compreensão.