Convite para vir descobrir a greenway La Végétale e os arredores dos seus futuros resorts
Publicado em
Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature convidam você a descobrir os desenvolvimentos da via verde La Végétale, próxima a 3 das estações Cable C1, durante uma caminhada guiada.
A caminhada dura cerca de 1h30.
Escolha a data que for melhor para você no formulário.
Condições de acesso à trilha:
- Visita gratuita.
- Inscrição necessária.
- Caminhada: leve sapatos adequados para caminhar.
- Menores devem ser acompanhados por 1 adulto responsável (até 2 crianças por adulto). Consulta recomendada apenas a partir dos 8 anos de idade.
- Depósito obrigatório de um documento de identidade no início da caminhada.
Ponto de encontro (sem inscrição no local):
10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes