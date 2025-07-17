Convite para vir descobrir a greenway La Végétale e os arredores dos seus futuros resorts

Île-de-France Mobilités e Île-de-France Nature convidam você a descobrir os desenvolvimentos da via verde La Végétale, próxima a 3 das estações Cable C1, durante uma caminhada guiada.

A caminhada dura cerca de 1h30.

Escolha a data que for melhor para você no formulário.

Condições de acesso à trilha:

Visita gratuita.

Inscrição necessária.

Caminhada: leve sapatos adequados para caminhar.

Menores devem ser acompanhados por 1 adulto responsável (até 2 crianças por adulto). Consulta recomendada apenas a partir dos 8 anos de idade.

Depósito obrigatório de um documento de identidade no início da caminhada.

Ponto de encontro (sem inscrição no local):

10 avenue Descartes, 94450 Limeil-Brévannes