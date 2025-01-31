Villa Nova e La Végétale: cabana no resort

Na quinta-feira, 30 de janeiro, as equipes penduraram uma primeira cabine em seu pijama branco nas estações Villa Nova e La Végétale para fazer ajustes. Neste momento, trata-se de ajustar todos os mecanismos e verificar se a passagem da cabine até a estação funciona perfeitamente.

Essa etapa é essencial antes de prosseguir com os testes de linha que ocorrerão em alguns meses.

De fato, muitas verificações terão que ser realizadas, quase metro a metro, no nível de cada marcha, antes que as 105 cabines sejam lançadas em toda a linha.

©Île-de-France Mobilités / Doppel France