A descoberta dos bondes urbanos termina perto do Porto!

Depois do metrô, bonde e funicular, é hora do teleférico urbano Vila Nova de Gaia. Conhecida por suas ruas sinuosas, íngremes e de difícil acesso, a cidade de Vila Nova de Gaia conseguiu inovar para facilitar o deslocamento dos habitantes entre suas costas e montanhas.

Empoleirado no meio dos penhascos, ele está escondido na paisagem urbana e permite que você contorne diferenças de altitude de mais de 60 metros!

Conectando o distrito das adegas ao Jardim do Morro, oferece vistas espetaculares do Vale do Douro e do centro histórico.

Hoje, tornou-se uma das atrações turísticas mais populares das cidades de Porto e Vila Nova de Gaia.