A primeira série de cabines C1
Publicado em
A fabricação das cabines para seu teleférico está avançando bem!
Após inúmeras verificações ao longo do processo de fabricação, a operação de cada cabine é rigorosamente verificada na bancada de testes.
As cabines prontas para o voo são limpas, colocadas em uma meia protetora e armazenadas até a partida.
Confortáveis, espaçosos e equipados com todos os recursos necessários para a segurança e o bem-estar dos viajantes, esses veículos voadores em breve farão parte do seu paisagem.
Mas mais paciência!
A equipe do projeto C1 e todos os companheiros ainda têm muito a fazer no campo e estão trabalhando nisso todos os dias!