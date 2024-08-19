A primeira série de cabines C1

A fabricação das cabines para seu teleférico está avançando bem!

Após inúmeras verificações ao longo do processo de fabricação, a operação de cada cabine é rigorosamente verificada na bancada de testes.

As cabines prontas para o voo são limpas, colocadas em uma meia protetora e armazenadas até a partida.

Confortáveis, espaçosos e equipados com todos os recursos necessários para a segurança e o bem-estar dos viajantes, esses veículos voadores em breve farão parte do seu paisagem.

Mas mais paciência!

A equipe do projeto C1 e todos os companheiros ainda têm muito a fazer no campo e estão trabalhando nisso todos os dias!